Жители Обнинска жалуются президенту на городскую медицину

14.09.2018 12:09 312

Жители Обнинска написали петицию о ситуации, сложившейся в Клинической больнице №8.

Горожане жалуются на отсутствие должного числа медицинских работников в поликлинике, что негативно сказывается на качестве медицинской помощи. Оставшиеся врачи при всем желании не могут помочь всем больным наукограда, молодые специалисты не хотят работать за существующую заработную плату, сообщает новостной портал Obninsk.name. По информации ресурса, в городе осталось всего три бригады скорой помощи, что недопустимо мало для 110 тысяч человек.

Обнинцы описали катастрофическую кадровую ситуацию городской медицины в письме, адресованном президенту, прокуратуре, министерству здравоохранения, Росздравнадзору и ТФОМС.