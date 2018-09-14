Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 14 сентября
$ 69.57 0.40
80.65 0.75
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Жители Обнинска жалуются президенту на городскую медицину

14.09.2018 12:09 0 312
Жители Обнинска жалуются президенту на городскую медицину

Жители Обнинска написали петицию о ситуации, сложившейся в Клинической больнице №8.

Горожане жалуются на отсутствие должного числа медицинских работников в поликлинике, что негативно сказывается на качестве медицинской помощи. Оставшиеся врачи при всем желании не могут помочь всем больным наукограда, молодые специалисты не хотят работать за существующую заработную плату, сообщает новостной портал Obninsk.name. По информации ресурса, в городе осталось всего три бригады скорой помощи, что недопустимо мало для 110 тысяч человек.

Обнинцы описали катастрофическую кадровую ситуацию городской медицины в письме, адресованном президенту, прокуратуре, министерству здравоохранения, Росздравнадзору и ТФОМС.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

На переходе в Обнинске пострадал пешеход 14.09.2018 14:10

Обнинская полиция оштрафовала 11 торговцев-нелегалов 14.09.2018 14:08

Двое несовершеннолетних пострадали в авариях 14.09.2018 13:45

Приставы навестили злостных алиментщиков 14.09.2018 12:30

В Калуге стартовал отопительный сезон 14.09.2018 12:18

В Калуге дорожная полиция дежурит у школ 14.09.2018 10:45

В Медынском районе взбесилась енотовидная собака 14.09.2018 10:32

Житель Сухиничей за один день отличился дважды 14.09.2018 10:28

В субботу в центре Калуги ограничат движение 14.09.2018 09:40

Вор прятал антикварные иконы в гараже 14.09.2018 08:13


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть кино без рекламы

День Макснета – 13 сентября!

РСХБ запустил акцию «Хорошее начало» для МСБ

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Да, за счет бюджета
 140
Да, только за счет спонсоров
 204
Нет, у города есть более насущные проблемы
 411
Всего проголосовало: 755
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Лечение саркомы Юинга в Израиле

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.