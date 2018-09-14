В Медынском районе взбесилась енотовидная собака

В Медынском районе зарегистрирован факт бешенства животного.
Исследовав материал головного мозга енотовидной собаки из села Передел, специалисты ветеринарного контроля установили, что животное было больно бешенством.
Государственная ветеринарная служба Калужской области проводит мероприятия по ликвидации заболевания в районе, сообщает пресс-служба ведомства.
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