В Медынском районе взбесилась енотовидная собака

14.09.2018 10:32 191

Исследовав материал головного мозга енотовидной собаки из села Передел, специалисты ветеринарного контроля установили, что животное было больно бешенством.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!