Вор прятал антикварные иконы в гараже

14.09.2018 08:13 458

В Калуге обокрали антикварный магазин.

32-летний безработный калужанин сбил навесной замок и похитил из помещения три иконы с изображением «Николая Чудотворца», «Успенской божьей матери», «Казанской божьей матери», два креста, скульптуру в виде ангела, старые книги, саблю и монеты советского, иностранного и царского образца, увезя все это на автомобиле.

Похищенный антиквариат полицейские обнаружили в гараже похитителя.

Согласно уголовному кодексу РФ, любителю старины грозит пять лет заключения, сообщает калужское УМВД. Следствие по делу продолжается.