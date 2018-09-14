Волонтеры расчистили источники в парке «Угра»

14.09.2018 08:00 253

На прошлой неделе волонтеры очистили Троица-Екатерининские родники национального парка «Угра».

В группе добровольных помощников собрались люди разного возраста и профессий: московские школьники, джазовая певица и местные жители деревни Екатериновка. Вместе с ними работали сотрудники лесничества национального парка.

Овраг, где находятся 11 пресных и железистых источников подземной воды, очистили за один день, убрав кусты и древесный мусор, сообщила пресс-служба парка.