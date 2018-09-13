В Обнинске оптимизируют маршрутную сеть

13.09.2018 20:00 64

Прошедший весной конкурс на лучший план реконструкции транспортной сети Обнинска выиграла екатеринбургская компания. По ее проекту администрация города создаст новую сеть пассажирского транспорта.

При реконструкции будут учитываться санитарное состояние транспорта и соблюдение водителями ПДД. Также будет фиксироваться информация о превышении маршрутками скорости, безответственном поведении на дорогах, высадке пассажиров в неустановленных для этого местах.

После общественного обсуждения и экспертизы сторонней специализированной организации город получит оптимальную схему движения транспорта, рекомендации по объему перевозок на каждом маршруте, типам и вместимости транспортных средств.