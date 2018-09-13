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В Обнинске оптимизируют маршрутную сеть

13.09.2018 20:00 0 64
В Обнинске оптимизируют маршрутную сеть

Прошедший весной конкурс на лучший план реконструкции транспортной сети Обнинска выиграла екатеринбургская компания. По ее проекту администрация города создаст новую сеть пассажирского транспорта.  

При реконструкции будут учитываться санитарное состояние транспорта и соблюдение водителями ПДД. Также будет фиксироваться информация о превышении маршрутками скорости, безответственном поведении на дорогах, высадке пассажиров в неустановленных для этого местах.

После общественного обсуждения и экспертизы сторонней специализированной организации город получит оптимальную схему движения транспорта, рекомендации по объему перевозок на каждом маршруте, типам и вместимости транспортных средств.

 


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