Заграничная командировка обошлась должнику в 47 000 рублей

13.09.2018 15:19 166

Калужские приставы взыскали с должника алименты на 47 000 рублей.

Какое-то время мужчина добросовестно исполнял отцовский долг, но этим летом его бывшая жена снова пожаловалась приставам на отсутствие алиментов. К сентябрю родительский долг составил значительную сумму, и нерадивому отцу запретили выезд из страны.

Чтобы отправиться в заграничную командировку, должник погасил задолженность прямо в отделе судебных приставов и ограничение было снято, сообщает пресс-служба областного УФССП.