Южный въезд в Обнинск станет пешеходным

13.09.2018 15:09 204

По словам градоначальника, сейчас разрабатывается проект реконструкции транспортной артерии. Реконструкция Южного въезда так же решит проблему пешеходного сообщения между поселком Обнинское и остальной частью города, считает мэр наукограда.

При реконструкции Южного въезда проектировщики планируют оборудовать там тротуар или сделать пешеходную зону из существующего «прокола».

Проект будет претендовать на федеральное финансирование, сообщает новостной портал Obninsk.name.