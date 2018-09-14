Продавцов накажут за отсутствие документов на саженцы

14.09.2018 07:00 68

11 сентября специалисты Управления Россельхознадзора по Калужской области контролировали торговлю на рынках в Детчино и Боровске.

В ходе проверки выяснилось, что два продавца реализовывали саженцы плодово-ягодных культур без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества семенного материала.

Продавцы-нарушители привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства.