В Износковском районе «семерка» слетела с трассы

13.09.2018 13:05 292

В районе деревни Богданово водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением и автомобиль улетел в кювет.

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