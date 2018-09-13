Людиновские кадеты научат сверстников выполнять ПДД

13.09.2018 15:43 87

Людиновские кадеты класса направления ГИБДД проведут разъяснительную работу среди сверстников по соблюдению Правил дорожного движения.

После встречи с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МОМВД России «Людиновский» ребята пообещали, что будут примером для других школьников и всегда будут соблюдать Правила дорожного движения.