Вчера на дорогах области пострадало 5 человек

За прошедшие сутки на дорогах Калужской области 5 человек пострадали в авариях.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 8411 нарушений Правил дорожного движения: 10 водителей сели за руль в нетрезвом виде, 43 водителя попались на любви к излишней тонировке стекол авто, 31 водитель нарушил правила перевозки детей.
Также Правила дорожного движения нарушили 44 пешехода, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.
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