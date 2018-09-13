Вчера на дорогах области пострадало 5 человек

13.09.2018 12:23 55

За прошедшие сутки на дорогах Калужской области 5 человек пострадали в авариях.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 8411 нарушений Правил дорожного движения: 10 водителей сели за руль в нетрезвом виде, 43 водителя попались на любви к излишней тонировке стекол авто, 31 водитель нарушил правила перевозки детей.

Также Правила дорожного движения нарушили 44 пешехода, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.