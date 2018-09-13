Главу Ферзиково оштрафовали на 60 000 за создание помех конкуренции на рынке

13.09.2018 19:10 140

Главу поселка Ферзиково оштрафовали на 60 000 рублей за нарушение закона о закупках.

В июле 2018 года администрация поселка заключила два одинаковых муниципальных контракта на проведение дорожных работ с целью уклониться от конкурентных процедур.

Раздробив заказ на два контракта, чиновники необоснованно ограничили конкуренцию на рынке услуг, за что и были наказаны, сообщает пресс-центр областной прокуратуры.