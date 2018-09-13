Кировские предприниматели нанимали бывших чиновников в обход закона

13.09.2018 12:02 110

Как правило, предприниматели забывают уведомить администрацию района о приеме на работу бывших муниципальных служащих.

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