Хозяин «резиновой квартиры» ответит еще и за грабеж

13.09.2018 11:54 112

Житель Обнинска подозревается в двух преступления сразу: фиктивной постановке на учет иностранных граждан и грабеже супермаркета.

Мужчина прописал в своей квартире на улице Белкинской гастарбайтеров из Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Кроме этого, хозяин «резиновой квартиры» похитил восемь упаковок сливочного масла из супермаркета и скрылся.

Предприимчивый гражданин ответит перед судом по обоим делам, сообщает пресс-служба регионального УМВД.