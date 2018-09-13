Добровольные пожарные спасли 2 человеческие жизни и имущества на десятки миллионов

13.09.2018 11:44 100

С начала текущего года добровольные пожарные команды Калужской области 101 раз участвовали в тушении пожаров и 17 потушили самостоятельно.

Добровольцами спасено 2 человека и имущество на сумму более чем 74 миллиона рублей.

Также, выезжая на тушение пала травы, волонтеры-пожарные спасли более 260 гектаров леса.

На сегодняшний день в области насчитывается 13 616 членов добровольных пожарных команд, из них 41 вступили в ряды в этом году, сообщает пресс-служба регионального МЧС.