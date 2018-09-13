Полиция Боровска ищет ловкую мошенницу

13.09.2018 08:33 419

В Боровском районе женщина расплатилась купюрой в пять тысяч рублей при покупке семян на рынке.

Пока продавец отсчитывала сдачу, покупательница вернула товар на прилавок, ловко выхватила свою купюру из пачки наличных в руках продавщицы и скрылась. Через несколько минут торговка обнаружила пропажу еще одной пятитысячной купюры, которую мошенница прихватила вместе со своей, разыграв спектакль с покупкой семян.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает региональная пресс-служба УМВД.