Любителю арбузов светит пять лет

13.09.2018 08:23 461

В полицию Обнинска поступило заявление о краже арбузов из торговой палатки.

Стражи порядка вскоре установили подозреваемого: им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения. Вскрыв замок, молодой человек проник в палатку и похитил 15 арбузов, весы и документы, вывезя награбленное на такси.

Полицейские вернули продавцу украденный товар на сумму 7 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по факту кражи.

Любителю арбузов грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД по Обнинску.