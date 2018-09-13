Стражи порядка получили благодарность за воссоединение семьи

13.09.2018 08:16 350

В Калужской области полицейские помогли женщине, которая потеряла из вида сводного брата.

Два года сестра искала родственника, но по адресу тот не проживал, а телефонный номер был недоступен. Отчаявшись, женщина обратилась за помощью в ОМВД по Малоярославецкому району.

Сотрудники уголовного розыска установили новое место жительство переехавшего брата и сообщили ему о том, что его разыскивает сестра.

Нашедшие друг друга родственники возобновили общение, а в адрес полицейских поступило много теплых слов от заявительницы, написавшей благодарственное письмо, сообщает пресс-служба регионального УМВД.