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Работодатель заплатит за семерых нелегалов

13.09.2018 08:06 0 218
Работодатель заплатит за семерых нелегалов

Полиция обнаружила семерых нелегальных мигрантов из Узбекистана.

Гастарбайтеры трудились в цеху по производству плитки, расположенном в Боровском районе.

Из семерых нелегалов пятеро не имели разрешения на трудоустройство, а двое незаконно находились на территории России и, после уплаты штрафа, будут высланы на родину.

Неразборчивому работодателю также грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, сообщает пресс-служба областного УМВД.

 


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