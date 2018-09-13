Ловкий продавец взял сто тысяч за бесполезный фильтр

13.09.2018 07:57 354

Житель Жуковского района заплатил за водопроводный фильтр около 100 000 рублей.

Неизвестный молодой человек предложил мужчине услуги по установке бытового фильтра, мотивируя необходимость плохим качеством водопроводной воды. Убедив хозяина в том, что цена фильтра оправдана потрясающим качеством, продавец установил оборудование, взял деньги и покинул квартиру.

Через некоторое время покупатель понял, что фактически бесполезную вещь приобрел за цену, в несколько раз превышающую её реальную стоимость.

УМВД области просит граждан не доверять сомнительным продавцам и совершать покупки в торговых точках.