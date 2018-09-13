Более 5 тысяч тонн импортных продуктов завезли в область в августе

13.09.2018 07:00 80

В августе текущего года специалисты Управления Россельхознадзора области проверили более 5 тысяч тонн импортной подкарантинной продукции.

Основная продукция,поступившая в область, это турецкие фрукты и овощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Из стран Таможенного союза за месяц поступило более 661 тонны товаров. Это крупы, мука и лесоматериалы. 153 тонны фасоли поступило из Киргизии, 40 тонн риса поставил Казахстан.