Более 5 тысяч тонн импортных продуктов завезли в область в августе

В августе текущего года специалисты Управления Россельхознадзора области проверили более 5 тысяч тонн импортной подкарантинной продукции.
Основная продукция,поступившая в область, это турецкие фрукты и овощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Из стран Таможенного союза за месяц поступило более 661 тонны товаров. Это крупы, мука и лесоматериалы. 153 тонны фасоли поступило из Киргизии, 40 тонн риса поставил Казахстан.
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