Приставы отправили домой пятерых нелегалов

На минувшей неделе пятеро нелегальных мигрантов покинули область.
Гражданин КНР, двое граждан Таджикистана и двое граждан Узбекистана, незаконно находившиеся в России, были выдворены на родину судебными приставами Московского округа города Калуги.
Теперь въезд на территорию страны данным лицам будет закрыт на пять лет, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
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