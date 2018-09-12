Приставы отправили домой пятерых нелегалов

12.09.2018 16:00 137

На минувшей неделе пятеро нелегальных мигрантов покинули область.

Гражданин КНР, двое граждан Таджикистана и двое граждан Узбекистана, незаконно находившиеся в России, были выдворены на родину судебными приставами Московского округа города Калуги.

Теперь въезд на территорию страны данным лицам будет закрыт на пять лет, сообщает пресс-служба регионального УФССП.