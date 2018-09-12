Роспотребнадзор просит граждан не покупать фильтры на дому

12.09.2018 21:00 188

Пожилые люди, купившие на дому фильтры «Гейзер-Стандарт», обращаются в Роспотребнадзор с жалобами.

В квартиру звонят молодые люди и, представляясь сотрудниками Водоканала, убеждают пенсионеров провести анализ воды из крана, обещая передать результаты в управляющую компанию. Налив воду в емкость, продавец опускает туда некий прибор и она меняет цвет. После этого мошенники пугают стариков, что вода опасна для здоровья и необходимо приобрести чудо-фильтр для ее очистки.

Вскоре обманутые покупатели понимали, что напрасно отдали деньги. Роспотребнадзор рекомендует гражданам, попавшим в такую ситуацию написать продавцу заявление о расторжении договора и при необходимости отстаивать свои права в суде.