Проворовавшегося директора наказали штрафом

12.09.2018 20:00 232

Бывший начальник Тарусского РЭС ПО «Обнинские электрические сети» осужден за растрату.

В июле 2017 года он,получив от заказчика 30 000 рублей, распорядился установить линию электропередач к земельному участку частного лица в деревне Гурьево Тарусского района, к которому подача электричества ранее была прекращена. Желая скрыть факт хищения, он дал указание подчиненным списать имущество на внеплановый ремонт высоковольтной линии.

Действия бывшего директора нанесли компании ущерб на сумму 18 263 рубля 58 копеек. Учитывая, что подсудимый возместил ущерб, суд смягчился и приговорил его к штрафу в 50 000 рублей, сообщает пресс-центр областной прокуратуры.