Боровским поджигателем займется полиция

Несколько дней назад на улице Пушкина в Боровске сгорел автомобиль.
Пожарные быстро потушили возгорание, но месте происшествия были обнаружены следы, позволяющие говорить об умышленном поджоге. Кроме того, неделю назад на той же улице неизвестный спалил хозяйственную постройку.
Правоохранительные органы объединили данные о двух пожарах и ищут поджигателя, сообщил новостной портал Obninsk.name.
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