За украденный бензин подростков ждет тюрьма

12.09.2018 10:35 351

Житель Бабынино пожаловался полиции на то, что из его автомобиля слит бензин.

Оказалось что пострадавший не одинок – при проведении оперативных мероприятий полицейские нашли еще двух потерпевших автолюбителей.

Как оказалось, топливо похитили трое подростков, у которых был мотоцикл, а бензина не было. Слив бензин, подростки нанесли троим автовладельцам ущерб на сумму более двух тысяч рублей.

Против предприимчивых любителей покататься с ветерком возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», им грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного УМВД.