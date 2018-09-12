Буйный селянин сядет на два года за избиение соседа палкой

12.09.2018 10:25 236

В мае 2018 года после совместного распития алкоголя он избил палкой своего знакомого, нанеся опасные для жизни травмы.

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