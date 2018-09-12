Украв телефон у бабушки, гостья пыталась подобраться к деньгам

12.09.2018 08:37 318

Похитив мобильный телефон пожилой женщины, гостья покинула гостеприимный дом и тут же попыталась через мобильный банк снять со счета хозяйки телефона 25 000 рублей.

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