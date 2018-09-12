Любитель каннабиса сядет на три года

12.09.2018 08:29 436

В Сухиничах оперативники задержали 31-летнего безработного местного жителя. Обыскав его, полицейские изъяли 11 грамм марихуаны.

По версии следствия, гражданин держал при себе наркотик для личных нужд, без цели сбыта.

За незаконное приобретение и хранение вещества ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.