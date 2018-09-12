В Калуге молились за здравие пьяниц

12.09.2018 08:04 285

Вчера, 11 сентября, в День трезвости, во всех калужских храмах прошли молебны о страдающих пьянством и наркоманией, сообщила пресс-служба Епархии..

С 1914 года День трезвости в Российской империи проводился ежегодно, но после революции традиция была прервана. Священный Синод восстановил ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября, в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, трезвенника, обезглавленного во время пьяного пира.