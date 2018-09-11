Крупную партию бомб, взрывчатки и снарядов обезвредили в Жиздре

11.09.2018 16:51 289

Во вторник, 11 сентября, сапеоы ГУ МЧС по Калужской области выезжали на обезвреживание боеприпасов времен ВОВ в город Жиздру. Там они обнаружили 119 единиц взрывоопасных предметов. Все их обезвредили. Это: