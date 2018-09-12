Прокурор защитил права подростка

12.09.2018 07:00 45

Прокуратура Хвастовичского выявила нарушения трудового законодательства в деятельности МУП «Хвастовичское коммунальное хозяйство».

Организация наняла на работу подростка в качестве подсобного рабочего, не ознакомив его с должностной инструкцией, содержание которой определяет круг должностных обязанностей работника и пределы его ответственности.

Прокурор привлек директора к ответственности и нарушения были устранены, сообщила пресс-служба ведомства.