Вор-рецидивист обокрал соседа на 18 000 рублей

11.09.2018 15:14 107

Дзержинский районный суд вынес приговор 42-летнему жителю поселка Полотняный Завод, совершившему кражу.

Ранее судимый мужчина обокрал соседа, жившего на одной с ним улице. Проникнув в дом через окно, вор вынес газовую плиту, два компрессора из холодильника и компрессор из морозильника на общую сумму 18 000 рублей. Награбленное он отвез домой на садовой тележке.

Ближайшие два с половиной года рецидивист проведет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.