Вор получил четыре года строгого режима

11.09.2018 15:03 132

Людиновский районный суд вынес приговор 24-летнему жителю Калужской области, промышлявшему воровством.

Мужчина обокрал пять частных домов на территории Жиздринского и Медынского районов Калужской области, похитив имущества на сумму более 200 000 рублей.

При вынесении наказания, суд учел явку с повинной и раскаяние вора и назначил ему четыре года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.