Ночной стрелок остался безнаказанным

11.09.2018 21:00 279

Полторы недели назад неизвестные выстрелили в окно жилого дома в Малоярославце. Пуля разбила в окно спальни, где на момент выстрела находилась семья с маленьким ребенком, они, к счастью не пострадали.

Жильцы обратились с заявлением в полицию, но ОВД Малоярославецкого района отказало в возбуждении дела об административном правонарушении.

Теперь жители опасаются за свою жизнь, ведь хулиганство осталось безнаказанным, сообщает новостной портал Obninsk.name.