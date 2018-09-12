10 килограммов некачественного риса изъяли из больницы

12.09.2018 07:00 48

10 килограммов подозрительного риса изъяли из оборота и возвратили поставщику, а виновное лицо привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Калужской области.

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