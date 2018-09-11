В Обнинске пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе

11.09.2018 13:11 269

Вчера,10 сентября, в Обнинске сбили пешехода.

Пенсионер 1942 года рождения за рулем автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.