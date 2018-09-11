В центре Калуги сбили пешехода

11.09.2018 13:00 476

Вчера,10 сентября, в Калуге в районе дома 6 по ул. Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель, автомобиля «Дэу», двигаясь по улице Пушкина в сторону улицы Плеханова, сбил пешехода.

Мужчина переходил проезжую часть не в установленном месте, недалеко от светофора. В результате аварии его госпитализировали с переломом голени, сообщает УМВД России по г. Калуге .