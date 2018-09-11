Калужские пенсионеры победили на спартакиаде

11.09.2018 11:25 246

В соревнованиях приняли участие более 100 пожилых спортсменов из Калуги, Обнинска, Дзержинского, Боровского, Козельского, Жиздринского и Хвастовичского районов.

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