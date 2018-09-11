Лихач сбил двух женщин на обочине дороги

11.09.2018 11:06 543

Вчера,10 сентября на 85-м километре автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошла авария.

Водитель автомобиля «Ниссан» превысил скорость, и, стараясь избежать столкновения с идущим впереди автомобилем, выехал на правую обочину, где сбил двух пешеходов.

Стоявшие на обочине женщины сильно пострадали в результате наезда: одна из них госпитализирована с переломом позвоночника, вторая – с многочисленными ушибами, сообщает Жуковский ОМВД.