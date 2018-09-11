За минувшие сутки на дорогах пострадали 9 человек

11.09.2018 10:58 192

За минувшие сутки на дорогах области в 7 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 9 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 10380 нарушений Правил дорожного движения.

К ответственности привлекутся 10 пьяных водителей, 43 любителя излишней тонировки, а так же 44 пешехода-нарушителя, сообщил отдел пропаганды ведомства.