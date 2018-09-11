За минувшие сутки на дорогах пострадали 9 человек

За минувшие сутки на дорогах области в 7 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 9 человек.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 10380 нарушений Правил дорожного движения.
К ответственности привлекутся 10 пьяных водителей, 43 любителя излишней тонировки, а так же 44 пешехода-нарушителя, сообщил отдел пропаганды ведомства.
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