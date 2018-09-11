Пьяного подростка поймали за рулем угнанной машины

11.09.2018 09:29 771

Сотрудники калужского ГИБДД обратили внимание на битую «Ладу Гранта», передвигающуюся по городу.

В ответ на требование полицейских остановиться, водитель машины попытался скрыться во дворах Терепца, но был задержан. Инспекторы, остановившие автомобиль, увидели за рулем пьяного 17-летнего подростка. В ходе проверки выяснилось, что «Лада» находится в угоне.

Несовершеннолетний нарушитель будет отвечать перед судом за угон и пьяное вождение без прав, сообщает пресс-служба областного УМВД. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.