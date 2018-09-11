В аварии на Терепце пострадали люди

11.09.2018 09:13 735

Сегодня, 11 сентября, около 8 часов утра на Терепце произошло ДТП .

В Калуге на улице Чистые ключи столкнулись два автомобиля - «Лада Приора» и «Киа Соренто».

В результате аварии пострадали люди. Обстоятельства ЧП и тяжесть полученных ими травм в настоящий момент уточняется, сообщает пресс-служба регионального МЧС.