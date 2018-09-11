Малоярославских наркоманов будут судить по нескольким статьям

11.09.2018 09:08 260

Двое жителей Малоярославца предстанут перед судом за торговлю наркотиками и грабеж.

Мужчина был пойман на перепродаже наркотических средств. В ходе расследования выяснилось, что запрещенные препараты не только продавались, но и употреблялись сбытчиком и его приятелем.

Однажды друг наркодиллера решил разнообразить свою противоправную деятельность грабежом: проникнув в квартиру и избив хозяина, похитил ноутбук и телефон.

Сотрудники уголовного розыска задержали наркоманов-разбойников. Они ответят по уголовным статьям за сбыт наркотиков и грабеж, сообщает пресс-служба областного управления МВД.