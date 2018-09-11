Суд наказал бабушку двумя годами условно

11.09.2018 08:05 782

В Сухиничах состоялся суд над 64-летней пенсионеркой, пытавшейся дать взятку полицейскому.

Спасая дочь от административной ответственности за незаконную торговлю, женщина передала оперуполномоченному два золотых кольца, стоимостью 6 тысяч рублей, пообещав позже принести еще 50 тысяч.

За попытку подкупа должностного лица, суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.