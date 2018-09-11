Жителя Ферзиково оштрафовали на 320 тысяч за стоянку на московских газонах

11.09.2018 08:00 478

Житель Ферзиково получил 64 штрафа по 5 тысяч рублей за парковку на газонах в столице. Мужчина занимается частными перевозками в регион и соседние области и нарушал правила постоянно.

О своих штрафах он знал, но оплачивать их не спешил, сообщила пресс-служба управления судебных приставов региона. Тогда приставы решили взыскать с него исполнительный сбор — по тысяче рублей за каждый штраф.

Мужчина решил не дожидаться следующих санкция и оплатил все долги.