Калужанка попыталась купить банку меда и лишилась 16 тысяч

10.09.2018 17:07 541

Калужанка попыталась купить банку башкирского меда через сайт в Интернете. Женщина действовала строго по инструкции «продавца» и необдуманно сообщила незнакомцу и банковские реквизиты и пароли.

- Этого было достаточно для списания всех её накоплений - более 16 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Липового продавца пока ищут.