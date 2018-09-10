Мать-одиночка прописывала мигрантов ради денег

Жительница Малоярославца за три месяца с мая по июль поставила на фиктивный учет 11 мигрантов. С каждого она брала по 500 рублей.
Полицейским женщина объяснила, что «резиновую» квартиру создала из-за проблем с деньгами. Она одна воспитывает двоих детей.
Женщина находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба областного УМВД. Ей грозит до трех лет заключения.
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