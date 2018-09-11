5,5 тысяч калужан пробегут «Кросс Наций»

11.09.2018 07:00 304

«Кросс наций» пройдет в Калуге в субботу, 15 сентября. Во всероссийском дне бега примут участие 5,5 тысячи человек.

Соревноваться будут на улице Кирова на участке от Рылеева до Московской, сообщило министерство спорта региона. «Красная» сильнейшая группа стартует с 10:50. Массовые старты запланированы на 12:00.

Награждать победителей будут в 12:30 на Театральной площади.

Впервые «Кросс наций» прошел в Калуге в 2005 году. Тогда стартовало 5 тысяч бегунов.