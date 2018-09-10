В Полотняном Заводе освятили колокола

10.09.2018 21:00 133

Девять колоколов храма в честь Преображения Господня усадьбы Полотняный Завод освятили на днях. Один колокол весит 850 килограммов, второй - 450, еще семь колоколов разположены в малой звоннице.

На большом благовесте отлиты иконы Спасителя, Калужской Пресвятой Богородицы, а также изображения святителей Афанасия Великого и Иоанна Златоустого, в честь которых освящены пределы храма. На малом благовесте изображены иконы Спаса Нерукотворного, Божией Матери «Всех скорбящих радосте», святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима Саровского.

После освящение колокола подняли на звонницу на постоянное место.